Stand: 21.07.2023 16:00 Uhr Hockey-EM: Acht Hamburgerinnen im deutschen Kader

Mit acht Hamburgerinnen im Kader werden die Hockey-Damen in ihre Heim-Europameisterschaft (18. bis 27. August) in Mönchengladbach starten. Am Freitag hat Bundestrainer Valentin Altenburg den endgültigen, 18 Spielerinnen umfassenden Kader bekanntgegeben. Die Spielerinnen aus Hamburg sind: Noelle Rother, Amelie Wortmann, Lena Micheel (alle UHC Hamburg), Kira Horn, Anne Schröder, Viktoria Huse, Hanna Granitzki (Club an der Alster) und Jette Fleschütz (Großflottbeker THGC). | 21.07.2023 16:00