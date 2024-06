Stand: 20.06.2024 11:05 Uhr Hansa verleiht Flügelspieler Brzozowski nach Plock

Fußball-Drittligist Hansa Rostock verleiht Milosz Brzozowski für eine Spielzeit an den polnischen Club Wisla Plock. Das teilten die Mecklenburger am Donnerstag mit. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler soll beim Zweitligisten in seiner Heimat Spielpraxis sammeln. Brzozowski spielt seit 2017 beim FC Hansa und wurde 2023 mit einem drei Jahre gültigen Profivertrag ausgestattet. In der abgelaufenen Saison bestritt er elf Spiele für die Rostocker Reserve in der Regionalliga Nordost. 13 Partien verpasste der Flügelspieler wegen eines Mittelfußbruches. Zu- und Abgänge 3. Liga | 20.06.2024 11:04