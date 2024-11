Stand: 19.11.2024 11:43 Uhr Hansa Rostock bleibt im Winter zu Hause

Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren verzichtet Fußball-Drittligist Hansa Rostock diesmal auf ein Wintertrainingslager. Die Vorbereitung auf die Rückrunde werden die Mecklenburger in heimischen Gefilden bestreiten, teilte Sportchef Amir Shapourzadeh mit: Nach "Abwägung aller Vor- und Nachteile - insbesondere mit Blick auf den hohen finanziellen sowie organisatorischen Aufwand eines Trainingslagers im Ausland" habe man sich gegen eine Reise entschieden. Zuletzt war Hansa im Winter dreimal in Folge in die Türkei geflogen. | 19.11.2024 11:43