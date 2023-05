Stand: 11.05.2023 11:24 Uhr Hansa Rostock: Horn wechselt nach Rödinghausen

Luca Horn wird nach dem Ende der Saison den Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock verlassen und zum SV Rödinghausen in die Regionalliga West wechseln. Der im Sommer auslaufende Vertrag mit dem 24 Jahre alten Mittelfeldspieler wird nicht verlängert. Horn kam im Herbst 2020 vom VfL Wolfsburg II an die Ostseeküste. Für die Profis lief er lediglich in neun Drittligaspielen auf. Hinzu kommen in dieser Saison 25 Pflichtspiel-Einsätze für die U23 in der NOFV-Oberliga Nord. | 11.05.2023 11:23