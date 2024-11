Stand: 06.11.2024 15:45 Uhr Hannovers Linksaußen Chakroun für Libanons Nationalteam nominiert

Linksaußen Husseyn Chakroun vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 ist erstmals für die libanesische Nationalmannschaft nominiert worden. Der 19-Jährige könnte damit am 14. November im Testspiel gegen Thailand das Debüt für das Geburtsland seiner Eltern feiern. Chakroun lief in dieser Saison acht Mal für die U23 der Niedersachsen in der Dritten Liga auf und stand zweimal im Kader des Zweitliga-Teams. | 06.11.2024 15:44