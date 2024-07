Stand: 27.07.2024 12:53 Uhr Hannover II leiht Stürmer Sanne vom HSV aus

Fußball-Drittligist Hannover 96 II hat sich für die am Freitag beginnende neue Saison im Sturm verstärkt und Tom Sanne vom HSV ausgeliehen. Zudem sicherten sich der Aufsteiger aus Niedersachsen eine Kaufoption auf den 20 Jahre alten Mittelstürmer, der in der vergangenen Spielzeit mit 24 Treffern Torschützenkönig der Regionalliga Nord war. Für die HSV-Profis lief Sanne bereits zweimal in der Zweiten Liga auf und erzielte dabei ein Tor. Wechselbörse | 27.07.2022 12:53