Stand: 07.04.2024 13:00 Uhr Hannover 96 wechselt im Saison-Finish Trikotsponsor

Fußball-Zweitligist Hannover 96 geht mit einem neuen Trikotsponsor in die verbleibenden Saisonspiele. Das regionale Verkehrsunternehmen Üstra löst kurzfristig das Immobilienunternehmen Brainhouse247 ab, teilte der Club am Sonntag mit. Der Vertrag mit Brainhouse24 "wäre per 30. Juni 2024 geendet. Die Verantwortlichen des Partners haben 96 zugestimmt, schon jetzt einem anderen Unternehmen die Trikotpräsenz sowie die Leistungen aus dem Rechtepaket zu ermöglichen", teilte der Zweitligist mit. | 07.04.2024 12:58