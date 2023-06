Stand: 05.06.2023 13:41 Uhr Hannover 96 verlängert mit Verteidiger Dehm

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den auslaufenden Vertrag mit Verteidiger Jannik Dehm um weitere zwei Jahre bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Dies gaben die Niedersachsen am Montag bekannt. Der Defensivspieler war vor zwei Jahren vom Ligarivalen Holstein Kiel nach Hannover gewechselt. In der abgelaufenen Saison kam der 27-Jährige auf 20 Einsätze, stand sechsmal in der Startelf. "Sowohl sportlich als auch menschlich wissen wir, was wir an Jannik haben", sagt 96-Sportdirektor Marcus Mann. "Er ist ein absoluter Teamplayer, der uns auch im Mannschaftsgefüge guttut." | 05.06.2023 13:41