Stand: 27.07.2024 17:29 Uhr Hannover 96 schlägt den VfL Wolfsburg im letzten Testspiel

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat die Saisonvorbereitung mit einem Achtungserfolg abgeschlossen. Die Niedersachsen bezwangen in ihrem letzten Testspiel vor dem Ligastart am kommenden Wochenende den Bundesligisten VfL Wolfsburg mit 3:2 (1:2). Jessic Ngankam erzielte im Eilenriedestadion den Siegtreffer in der 88. Minute. Zuvor hatten die "Wölfe" durch Jakub Kaminski (11.) und Mohamed Amoura (44.) bis zur Pause die frühe 96-Führung durch Marcel Halstenberg (8./Foulelfmeter) gedreht. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel (47.) hatte Nicolo Tresoldi für Hannover zum 2:2 ausgeglichen. Sommerfahrplan Hannover Sommerfahrplan Wolfsburg | 27.07.2022 17:29