Stand: 26.06.2023 16:10 Uhr Hannover 96 löst Vertrag mit Stürmer Stehle auf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den Vertrag mit Stürmer Simon Stehle aufgelöst. Der 21-Jährige war in den vergangenen beiden Jahren bereits an den 1. FC Kaiserslautern und an Viktoria Köln ausgeliehen worden. Jetzt wird er die 96er endgültig verlassen, das teilte der Club am Montag mit. Stehle wurde in Spanien geboren und spielte in der Jugend für Atletico Madrid und UD Levante, bevor er 2017 nach Hannover kam. Zur Wechselbörse. | 26.06.2023 16:10