Stand: 23.05.2023 12:25 Uhr Hannover 96 läst Kerk nach Saisonende ziehen

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Kerk nicht verlängern. Der 29-Jährige konnte seit Ende März wegen einer Entzündung im Sprunggelenk nicht mehr auflaufen. "In dieser Saison lief es für ihn vor allem in der Rückrunde mit seiner Verletzung unglücklich", sagte 96-Sportchef Marcus Mann. "Glücklicherweise steht 'Kerki' jetzt wieder auf dem Platz und kann zur neuen Saison angreifen." In der aktuellen Spielzeit hat Kerk nur ein Spiel über 90 Minuten absolviert. | 24.05.2023 19:12