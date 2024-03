Stand: 07.03.2024 15:04 Uhr Hannover 96 in Bestbesetzung bei Aufsteiger Wehen Wiesbaden

Fußball-Zweitligist Hannover 96 kann voraussichtlich in Bestbesetzung am Sonnabend (13 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) beim SV Wehen Wiesbaden antreten. Mittelfeldakteur Verteidiger Sebastian Ernst und Marcel Halstenberg, der nach dem 2:2 am vergangenen Sonnabend bei Fortuna Düsseldorf über eine Reizung im Knie klagte, haben das Mannschaftstraining absolviert. Dazu kehrt auch Defensivspezialist Fabian Kunze nach seiner abgelaufenen Gelb-Sperre in den Kader der Hannoveraner zurück. | 07.03.2022 15:03