Stand: 16.06.2024 13:30 Uhr Hannover 96 bezieht Trainingslager in Österreich

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird sich wie im vergangenen Jahr auch in diesem Sommer in Österreich auf die neue Saison vorbereiten. Wie die Niedersachsen am Sonntag mitteilten, wird das Team vom 14. bis 21. Juli in Saalfelden ein Trainingslager beziehen. Testspiele seien geplant, aber noch stehen keine Gegner fest. Trainingsauftakt der Hannoveraner ist am 23. Juni. Die Zweitliga-Saison beginnt am Wochenende 2. bis 4. August. | 16.06.2024 13:00