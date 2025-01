Stand: 02.01.2025 13:53 Uhr Handball-WM: Gislason nominiert Hannovers Stutzke nach

Rückraumspieler Lukas Stutzke von der TSV Hannover-Burgdorf ist für die Handball-WM nachnominiert worden. Neben Stutzke berief Bundestrainer Alfred Gislason auch Kreisläufer Tim Zechel vom deutschen Meister SC Magdeburg nachträglich in seinen Kader. Damit reagierte der 65-Jährige auf die verletzungsbedingten Absagen von Sebastian Heymann (Rückraum) und Jannik Kohlbacher (Kreis). Am Freitag zieht Gislason seinen 19-köpfigen WM-Kader in Hamburg zur Turniervorbereitung zusammen. | 02.01.2025 11:11