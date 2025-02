Stand: 11.02.2025 11:19 Uhr Handball: "Recken" holen Flensburgs Pedersen

Die TSV Hannover-Burgdorf hat sich für die kommende Saison die Dienste von August Pedersen gesichert. Wie der Tabellenvierte der Handball-Bundesliga am Dienstag mitteilte, wird der norwegische Nationalspieler vom Ligakonkurrenten und Tabellennachbarn SG Flensburg-Handewitt nach Niedersachsen wechseln. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag über zwei Jahre. Nach Stationen in Norwegen und Dänemark ist Pedersen seit der Saison 2022/23 in Flensburg aktiv. Mit dem norwegischen Nationalteam belegte er bei der WM im Januar den zehnten Platz. | 11.02.2025 11:16