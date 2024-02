Stand: 06.02.2024 12:27 Uhr Handball: Olympia-Quali-Turnier in Hannover terminiert

Auftakt gegen Algerien am 14. März, Kroatien-Kracher am 16. März, Turnier-Abschluss gegen Österreich am 17. März: Der Deutsche Handballbund (DHB) hat die Ansetzungen für das olympische Qualifikationsturnier der Männer-Nationalmannschaft Mitte März in Hannover bekannt gegeben. Um das Ticket für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) zu lösen, muss das deutsche Team von Bundestrainer Alfred Gislason bei dem Viererturnier einen der ersten beiden Plätze belegen. | 06.02.2022 12:24