Deutsche Handballer spielen in Hannover um Olympia-Ticket Stand: 02.02.2024 18:10 Uhr Die deutschen Handballer wollen unbedingt zu den Olympischen Spielen. Platz vier bei der EM war dafür zu wenig. Über ein Ausscheidungsturnier, das in Hannover stattfindet, kann die DHB-Auswahl aber noch das Ticket für Paris lösen.

Vom 14. bis 17. März wird das Turnier in der niedersächsischen Landeshauptstadt ausgetragen. Das teilte der Deutsche Handballbund am Freitag mit. Gegner von Kapitän Johannes Golla und Co. sind Kroatien, Österreich und Algerien. Damit kann das Team von Bunxdestrainer Alfred Gislason im Kampf um das Ticket für die Olympischen Spiele (26. Juli bis 11. August) wie schon bei der EM auf den Heimvorteil bauen.

"Wenn wir die Chance bekommen, im eigenen Land eine Qualifikation ausrichten zu dürfen, machen wir das, auch wenn es so kurz nach der Europameisterschaft eine Herausforderung darstellt", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober und ergänzte: "Wir hoffen auf einen ähnlichen Rückhalt für unser Team, wie wir diesen bei der EM in Düsseldorf, Berlin und Köln erlebt haben."

Platz zwei reicht für die Olympia-Teilnahme

Das DHB-Team, das bei der Heim-EM als Vierter die direkte Qualifikation für Paris knapp verpasst hatte, muss bei dem Turnier mindestens den zweiten Platz belegen. Der genaue Spielplan soll in Kürze veröffentlicht werden, teilte der DHB weiter mit. Bereits für die Olympischen Spiele qualifiziert sind Gastgeber und Europameister Frankreich, Weltmeister Dänemark sowie als Kontinentalvertreter Argentinien, Japan, Ägypten und Schweden.

