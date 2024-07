Stand: 15.07.2024 16:17 Uhr Handball: Derby THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt im November

Das erste Derby zwischen dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wird in der kommenden Saison am 10. Spieltag ausgetragen. Das gab die Handball-Bundesliga (HBL) in Kooperation mit Streamingdienst Dyn am Montag bekannt. Die Begegnung findet demnach am 17. November statt, eine Uhrzeit steht noch nicht fest. Die HBL und der Streamingdienst wollen in den kommenden Tagen weitere Highlight-Partien vorab bekanntgeben. Offiziell soll der Spielplan am Freitag, 19. Juli, veröffentlicht werden. | 15.07.2024 16:17