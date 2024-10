Stand: 11.10.2024 17:05 Uhr Hamburgs Olympia-Teilnehmer im Rathaus geehrt

Rund 40 Sportlerinnen und Sportler aus Hamburg haben an den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris teilgenommen. Am Freitag wurden sie mit einem großen Empfang im Rathaus geehrt. Alle Athletinnen und Athleten trugen sich ins Goldene Buch der Stadt ein, egal ob sie in Paris Medaillen gewonnen hatten oder nicht. Dreimal Silber, zweimal Bronze - das war die Hamburger Bilanz. Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote (SPD) betonte neben den Leistungen das sympathische Aufgetreten der Athletinnen und Athleten aus Hamburg. Man könne sich "keine besseren Botschafter vorstellen", so Grote. | 11.10.2024 15:48