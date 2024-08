Stand: 26.08.2024 17:25 Uhr Hamburg Towers verpflichten Heckmann als Wimberg-Ersatz

Die Hamburg Towers aus der Basketball Bundesliga (BBL) haben auf die Verletzung von Power Forward Niklas Wimberg reagiert. Wie die Hanseaten am Montag mitteilten, kommt Routinier und Ex-Nationalspieler Patrick Heckmann als Ersatz. Der 32-Jährige erhält einen Kurzzeitvertrag für drei Monate. Wimberg hatte sich in einem Testspiel am vorletzten Sonnabend gegen Liga-Konkurrent Löwen Braunschweig das linke Bein gebrochen. Sein Ausfall bedeutet für Heckmann eine schnelle Rückkehr auf das BBL-Parkett. Seit seinem Vertragsende bei den Baskets Bamberg am Ende der vergangenen Saison war er vereinslos. | 26.08.2024 17:24