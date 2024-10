Stand: 29.10.2024 22:05 Uhr Hamburg Towers beenden im Eurocup Negativ-Serie

Die Hamburg Towers haben ihre Negativ-Serie im Eurocup beendet. Der Basketball-Bundesligist besiegte am Dienstagabend den türkischen Vertreter Ankara vor 1.838 Zuschauern in der Inselpark Arena mit 89:77 (43:39) und feierte damit nach zuvor fünf Niederlagen in der Gruppe B seinen ersten Erfolg in dieser Saison. Bester Werfer der Hamburger, bei denen Niklas Wimberg nach seinem in einem Vorbereitungsspiel im August erlittenen Beinbruch zum ersten Mal zum Kader zählte, war Osaro Rich mit 16 Punkten. | 29.10.2024 22:04