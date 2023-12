Stand: 21.12.2023 17:28 Uhr Hamburg Sea Devils verpflichten US-Amerikaner Smith und McClam

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) haben kurz vor Weihnachten zwei US-Amerikaner unter Vertrag genommen. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, laufen zur neuen Spielzeit Quarterback Javarian Smith und Wide Receiver Jarvis McClam für die Hanseaten auf. Smith war zuletzt für die Allgäu Comets in German Football League aktiv. McClam wechselt von den Raiders Tirol aus der ELF an die Elbe. "Diese beiden Spielertypen sind genau das, was wir gesucht haben. Sie bringen eine neue Dimension in unser Offensivspiel", sagte Sea-Devils-Chefcoach Matt Johnson. | 21.12.2023 17:27