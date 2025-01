Stand: 25.01.2025 17:59 Uhr Hallenhockey: HTHC-Herren im Finale, Alster-Damen nicht

Die Hockeyherren des Harvestehuder THC stehen im Endspiel um die deutsche Hallenmeisterschaft. Beim Final4 in Frankfurt/Main setzten sich die Hamburger im Halbfinale mit 9:7 (3:4) gegen den Gladbacher THC durch. Im Endspiel am Sonntag treffen sie entweder auf den TSV Mannheim oder den Crefelder HTC. Die Damen des Clubs an der Alster hingegen haben den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Hamburgerinnen verloren ihr Halbfinale gegen den Berliner HC 7:8 (5:5, 2:3) nach Penaltyschießen. | 25.01.2025 17:57