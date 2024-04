Stand: 03.04.2024 22:09 Uhr Halbfinal-Play-offs: Fischtown Pinguins siegen auch in München

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven setzen ihre erstaunliche Serie in den Play-offs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fort und nehmen das Finale in den Blick. In der ersten Halbfinalserie der Vereinsgeschichte gewann Bremerhaven am Mittwochabend auch bei Titelverteidiger EHC München. Philip Bruggisser (74.) traf zum 3:2 nach Verlängerung (1:0, 1:2, 0:0). Das Überraschungsteam der Saison geht mit einer 2:0-Führung ins dritte Spiel am Freitag. Vier Siege sind zum Finaleinzug nötig. Play-offs | 03.04.2024 22:08