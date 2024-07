Stand: 04.07.2024 09:29 Uhr "Haben keine Egos" - Schröder sieht Basketballer bei Olympia im Vorteil

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder sieht seine Mannschaft im Olympia-Sommer vor allem charakterlich gegenüber vielen Teams im Vorteil. "In der deutschen Nationalmannschaft haben wir keine Egos. Das ist die größte Sache, warum wir so gut sind. Es ist egal, ob ich vier Punkte mache und wir gewinnen oder ob Franz (Wagner) oder Daniel (Theis) 20 Punkte machen. Jeder ist glücklich, wenn wir gewinnen", sagte der Braunschweiger beim Medientraining in München. Der Weg zum olympischen Turnier in Lille und Paris beginnt am Sonnabend (16 Uhr) mit einem Testspiel gegen Frankreich in Köln. | 04.07.2024 09:20