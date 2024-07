Stand: 25.07.2024 16:19 Uhr HSV trennt sich torlos von Aris Limassol

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat das letzte Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit mit einem Unentschieden beendet. Zum Abschluss des Trainingslagers gab es im österreichischen Kufstein ein 0:0 gegen Aris Limassol aus Zypern. Noch am Abend wollten die Hanseaten die Heimreise nach Norddeutschland antreten. In der Heimat folgen dann die letzten Einheiten bis zum Saisonstart. Der HSV gastiert am 2. August (20.30 Uhr) zum Auftakt beim Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Sommerfahrplan | 25.07.2022 16:18