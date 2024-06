Stand: 18.06.2024 16:00 Uhr HSV testet in der Saisonvorbereitung beim VfB Lübeck

Fußball-Zweitligist HSV trifft in der Vorbereitung auf die Saison 2024/2025 auf Drittliga-Absteiger VfB Lübeck. Die beiden Nordclubs teilten am Dienstag mit, dass der Test am 13. Juli an der Lübecker Lohmühle stattfinden wird. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr. "Wir freuen uns, dass uns der HSV seine Zusage für ein Spiel in der diesjährigen Vorbereitung auf der Lohmühle gegeben hat", sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms. Sommerfahrplan der Zweitligisten | 18.06.2024 16:00