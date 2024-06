Stand: 01.06.2024 13:44 Uhr HSV macht in der Saisonvorbereitung EM-bedingt zwei Trainingslager

Fußball-Zweitligist HSV startet am 29. und 30. Juni mit Leistungstests in die neue Saison. Das gaben die Hamburger am Sonnabend bekannt. Da die Trainingsplätze rund um das Volksparkstadion aufgrund der EM nicht für den Club nutzbar sind, werden sich Trainer Steffen Baumgart und sein Team vom 1. bis 6. Juli im niedersächsischen Schneverdingen auf die neue Spielzeit vorbereiten. Vom 16. bis 25. Juli geht es für den HSV noch in ein zweites Trainingslager: in die österreichischen Gemeinde Bramberg am Wildkogel im Salzburger Land. | 01.06.2024 13:44