HSV absolviert Wintertrainingslager in Spanien

Fußball-Zweitligist Hamburger SV absolviert sein Wintertrainingslager in Spanien. Vom 11. bis 19. Januar nächsten Jahres bezieht die Mannschaft von Trainer Tim Walter ihr Camp in Sotogrande. In Südspanien sollen zwei Testspiele ausgetragen werden. Trainiert wird auf den Plätzen des Santa Maria Polo Club Sotogrande, wo die Mannschaft sich bereits im Januar vorbereitet hatte. Die Vorbereitung auf die Rückrunde beginnt am 2. Januar. Noch sind die Profis im Urlaub und müssen sich nach individuellen Trainingsplänen fit halten. | 08.12.2022 18:34