Stand: 12.10.2024 12:04 Uhr HSV-Youngster Baldé feiert sein Debüt in der deutschen U20

Fabio Baldé von Fußball-Zweitligist HSV hat am Freitag sein Debüt in der U20-Nationalmannschaft Deutschlands gefeiert. Der 19-Jährige wurde in der 70. Minute vom ehemaligen Hamburger Trainer Hannes Wolff in der Partie gegen Polen (3:1) eingewechselt. Für eine Torbeteiligung reichte es für den Linksaußen, der in dieser Saison in der 2. Liga bereits auf sieben Einsätze und drei Vorlagen kommt, nicht. Am Montag trifft die U20 in Wuppertal auf Ghana. | 12.10.2024 12:04