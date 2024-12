Stand: 11.12.2024 14:35 Uhr HSV: Torhüter Raab fehlt monatelang

Der Hamburger SV muss "mehrere Monate" auf Torwart Matheo Raab verzichten. Der 25 Jahre alte Ersatzkeeper hat sich den Handwurzelknochen in der rechten Hand gebrochen und muss sich einer Operation unterziehen, wie der Tabellensiebte der 2. Fußball-Bundesliga am Mittwoch mitteilte. Raab spielt seit Sommer 2022 für den HSV und stand für Stammkeeper Daniel Heuer Fernandes in der laufenden Saison in vier Pflichtspielen zwischen den Pfosten. | 11.12.2024 14:33