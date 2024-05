Stand: 24.05.2024 12:32 Uhr HSV: Immanuel Pherai wird Nationalspieler von Suriname

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen neuen Nationalspieler. Mittelfeldspieler Immanuel Pherai wurde am Freitag erstmals in die Nationalmannschaft von Suriname berufen. Der langjährige Juniorennationalspieler der Niederlande soll im Juni in den WM-Qualifikationsspielen gegen die karibischen Inselstaaten St. Vincent und die Grenadinen sowie Anguilla sein Länderspiel-Debüt für das Land an der Nordostküste Südamerikas geben. Der 23-Jährige wurde bei AZ Alkmaar und Borussia Dortmund ausgebildet und kam im vergangenen Jahr zum HSV. Suriname ist das Heimatland seines Vaters. | 24.05.2024 12:32