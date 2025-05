Stand: 15.05.2025 20:34 Uhr HSV-Handballer feiern gegen den TVB Stuttgart Kantersieg

Der Handball Sport Verein Hamburg hat am Donnerstagabend einen deutlichen Sieg in der Bundesliga gefeiert. Das Team von Coach Torsten Jansen bezwang im drittletzten Heimspiel der Saison den TVB Stuttgart mit 41:28 (21:12). Gegen die abstiegsbedrohten Schwaben präsentierte sich der HSVH, der in der Tabellen jenseits von Gut und Böse steht, seinen Fans sehr spielfreudig. Bereits zur Halbzeit war bei einer Neun-Tore-Führung für die Gastgeber in der Sporthalle Hamburg die Entscheidung gefallen. Nach dem Seitenwechsel konnte das Jansen-Team seinen Vorsprung sogar rasch auf zwölf Treffer (30:18/43.) ausbauen. Eine Reaktion der Gäste blieb aus, sodass die Hanseaten am Ende nach einer ihrer besten Saisonleistungen einen Kantersieg bejubeln durften.