Stand: 28.04.2024 13:48 Uhr HSV-Fußballerinnen verlieren beim Schult-Debüt

Das Debüt von Almuth Schult im Tor des Zweitligisten Hamburger SV ist misslungen. Für die frühere Nationaltorhüterin und ihre Mitspielerinnen gab es am Sonntag eine 0:1 (0:1)-Niederlage beim SC Sand - ein Rückschlag im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Die HSV-Fußballerinnen waren die klar bessere Mannschaft, gerieten aber schon in der neunten Spielminute durch einen Treffer von Amelie Bohnen ins Hintertreffen. Am Gegentor war die 33-jährige Schult schuldlos. | 28.04.2024 13:46