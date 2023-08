Stand: 27.08.2023 17:15 Uhr HSV-Frauen holen ersten Sieg in der 2. Liga

Die Fußballerinnen des Hamburger SV haben am Sonntag im zweiten Spiel der 2. Liga ihren ersten Sieg gefeiert. Das Team gewann trotz Rückstands mit 4:1 (1:1) bei der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Die Treffer für die HSV-Frauen erzielten Jobina Verena Lahr (45.+3), die Frankfurterin Paulina Platner per Eigentor (53.), Dana Celine Marquardt (73.) und Larissa Michelle Mühlhaus (82.). Johanna Maria Berg hatte die SGE in Führung gebracht (45.+1). Die Aufsteigerinnen aus Hamburg stehen nach dem zweiten Spieltag mit vier Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Die Fußballerinnen des SV Meppen gewannen dank Treffern von Nina Kossen (13.) und Kornelia Grosicka (55.) bei der SG 99 Andernach. Es war der zweite Sieg im zweiten Spiel, das Team steht auf Rang vier. | 27.08.2023 17:15