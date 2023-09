Stand: 30.09.2023 16:26 Uhr HSV-Frauen bezwingen Meppen 4:3 nach 0:3-Rückstand

Die Fußballerinnen des HSV haben am fünften Spieltag der 2. Liga einen 4:3-Comeback-Sieg gegen den SV Meppen gefeiert. Dabei drehten die Hamburgerinnen am Sonnabend einen 0:3-Rückstand zur Pause im zweiten Durchgang noch in den dritten Dreier der Saison. Pauline Machtens (46.), Larissa Mühlhaus (53.), Victoria Schulz (63.) und Dana Marquardt (90.+3) erzielten die Treffer für den HSV. Im ersten Abschnitt hatten Laura Bröring (40./45.+3) und Kornelia Grosicka (45.) die Meppener Tore erzielt. Ergebnisse und Tabelle | 30.09.2023 16:26