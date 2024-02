Stand: 25.02.2024 16:47 Uhr HSV-Fans kritisieren Polizeieinsatz nach Rostock-Spiel scharf

Die Fans des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV haben ihrem Ärger über einen Polizeieinsatz in der vergangenen Woche mit einer Choreografie Luft gemacht. Vor der Partie am Sonntag gegen die SV Elversberg (1:0) zeigten die Anhänger Spruchbänder mit einer deutlichen Botschaft. "Niemals Freund niemals Helfer - ganz Hamburg hasst die Polizei", war auf der Nordtribüne zu lesen. Die Fans bezogen sich damit auf einen kontroversen Polizeieinsatz am Bahnhof in Bergedorf am vergangenen Samstagabend. Wie der NDR berichtet, hatten mehrere Hundert HSV-Anhänger nach der Partie gegen Hansa Rostock (2:2) dort bis tief in die Nacht ausharren müssen. Ziel des Einsatzes sei es gewesen, mutmaßliche Gewalttäter zu finden. | 25.02.2022 16:46