Stand: 27.09.2024 22:40 Uhr Grizzlys Wolfsburg feiern nach 0:2-Rückstand Last-Minute-Sieg

Die Grizzlys Wolfsburg haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Niedersachsen feierten zu Hause mit 4:3 (2:2, 0:0, 2:1) gegen die Iserlohn Roosters einen Last-Minute-Erfolg. Dabei glich die Mannschaft von Trainer Mike Stewart erst einen 0:2-Rückstand aus und drehte dann in der Schlussminute noch das 2:3 in einen Sieg. Die Tore für die Hausherren erzielten Timo Ruckdäschel (17.), Andy Miele (19.), Darren Archibald (54.) und Phil Varone (60.). Überblick | 27.09.2024 22:20