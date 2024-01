Stand: 24.01.2024 21:08 Uhr Grizzlys Giesen gewinnen Topspiel gegen Berlin Volleys

Die Volleyballer der Grizzlys Giesen haben Bundesliga-Tabellenführer Berlin Volleys die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Niedersachsen setzten sich am Mittwochabend vor 2.523 Zuschauern in der ausverkauften Arena in Hildesheim überraschend deutlich mit 3:0 (29:27, 25:23, 25:23) gegen den Spitzenreiter durch. Ergebnisse und Tabelle | 24.01.2022 21:07