Golf: Olympia-Star Henseleit schlägt auch in Ohio ab

Golferin Esther Henseit gönnt sich nach Olympia und ihrem ersten Auftritt beim Solheim Cup weiter keine Pause. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin von Paris steht auf der Startliste für das anstehende Turnier der US-Tour. In Maineville/Ohio beginnt am Donnerstag so etwas wie das Solheim-Schaulaufen. Zahlreiche Stars aus beiden Teams haben gemeldet. Die Europäerinnen hatten bei der prestigeträchtigen Veranstaltung gegen die USA mit 12,5:15,5 verloren. Für die 25-jährige Hamburgerin standen am Ende ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage zu Buche. Henseleit war erst die sechste deutsche Teilnehmerin in der Geschichte des Solheim Cups, dem weiblichen Pendant zum Ryder Cup der Männer. | 16.09.2024 12:45