Stand: 09.12.2023 20:39 Uhr Giesen Grizzlys und SVG Lüneburg feiern Auswärtssiege

Die Giesen Grizzlys und die SVG Lüneburg haben am achten Spieltag der Volleyball-Bundesliga der Männer bei Aufsteigern klare Auswärtssiege gefeiert. Giesen gewann am Samstagabend mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:23) beim ASV Dachau, Lüneburg ebenfalls mit 3:0 (25:21, 25:16, 25:17) beim SSC Karlsruhe. Die SVG liegt in der Tabelle auf Rang zwei, die Grizzlys sind Dritter. Ergebnisse und Tabelle | 09.12.2023 20:30