Stand: 11.11.2024 13:52 Uhr Genossenschaft: FC St. Pauli nimmt schon mehr als 8,65 Millionen Euro ein

Einen Tag nach dem Start der Verkaufsphase der Genossenschaft des FC St. Pauli haben bereits 6.650 Mitglieder Anteile erworben. Der Wert der verkauften Anteile lag bei mehr als 8,65 Millionen Euro. Das Ziel des Bundesliga-Aufsteigers ist es, durch den im deutschen Profifußball bislang einzigartigen Finanzierungsweg 30 Millionen Euro einzunehmen. Anteile an der "Football Cooperative Sankt Pauli eG" können seit dem Sonntag um 10 Uhr erworben werden. Die vom Verein gegründete Genossenschaft FCSP eG wird sich mehrheitlich an der Stadiongesellschaft beteiligen, die Anteilseigner werden somit Mitbesitzer am Millerntor-Stadion. Pro Anteil müssen Interessierte 850 Euro zahlen, davon sind 100 Euro Gebühren. | 11.11.2024 11:00