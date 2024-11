Stand: 17.11.2024 13:31 Uhr Futsal-Bundesliga: HSV verliert Spitzenspiel gegen Weilimdorf

Die Futsaler des Hamburger SV haben das Verfolger-Duell in der Bundesliga mit dem TSV Weilimdorf mit 2:3 (1:1) verloren und durch die zweite Saisonniederlage Tabellenplatz zwei an die Stuttgarter abgeben müssen. Für die Treffer des HSV sorgten am Sonntagmittag in der Wandsbeker Sporthalle ein Eigentor von Josip Bozinovic (3.) und Jure Pusic (36.). Für die Gäste waren Mergim Dervishaj (17.), Amer Dzindic (25.) und Almin Ridzal (29.) erfolgreich. | 17.11.2024 13:30

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig