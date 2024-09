Stand: 22.09.2024 20:30 Uhr Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bezwingen 1. FC Köln deutlich

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben am dritten Bundesliga-Spieltag einen deutlichen Erfolg gegen den 1. FC Köln gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot gewann das Duell mit den Rheinländerinnen am Sonntagabend mit 5:1 (2:1). Alexandra Popp (27.), Lena Lattwein (45.), Jule Brand (51.), Lynn Wilms (68.) und Lineth Beerensteyn (84.) waren für die Pokalsiegerinnen erfolgreich. Nicole Billa hatte den "Effzeh" per Elfmeter in Führung gebracht (25.). Ergebnisse und Tabelle | 22.09.2022 20:29

