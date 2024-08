Stand: 02.08.2024 21:38 Uhr Fußball-Regionalliga: Greifswalder FC und Kickers Emden siegen

Der Greifswalder FC hat am zweiten Spieltag der Fußball-Regionalliga Nordost seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team von Trainer Lars Fuchs setzte sich am Freitagabend beim FSV Zwickau mit 2:0 (2:0) durch. Bastian Strietzel (30.) und Soufian Benyamina (36.) waren für die Vorpommern erfolgreich. In der Regionalliga Nord gelang Aufsteiger Kickers Emden beim 1:0 (1:0)-Sieg gegen den Titelanwärter SV Meppen eine Überraschung. David Schiller war in der 28. Minute für die Ostfriesen erfolgreich. Der SC Weiche Flensburg bezwang die SV Drochtersen/Assel ebenfalls mit 1:0. Ergebnisse und Tabelle Regionalliga Nordost/Nord | 02.08.2024 21:37