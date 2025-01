Fußball-Landespokal: Diese Mannschaften treffen im Viertelfinale aufeinander Stand: 17.01.2025 07:13 Uhr Auf dem Neujahrsempfang des Landesfußballverbands loste Landtagspräsidentin Birgit Hesse aus, welche Mannschaften um den Einzug ins Halbfinale im Landespokal gegeneinander spielen.

Acht Mannschaften, ein Traum: Als Sieger des Lübzer Pils Landespokals in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals einziehen und dort ein Heimspiel gegen einen Proficlub zu bestreiten. Der nächste Schritt dorthin ist das Viertelfinale des Landespokals am Wochenende vom 22. und 23. März.

Titelverteidiger gegen Rekordpokalsieger

Gleich die erste Ziehung sorgte für ein Raunen der rund 120 Gäste aus Sport, Politik und Wirtschaft im Bernsteinsaal des Hotel Neptun in Rostock-Warnemünde. Der Regionalligist Greifswalder FC trifft auf den Drittligisten FC Hansa Rostock. Damit treffen der Titelverteidiger und der Rekordpokalsieger im Kampf um das Halbfinalticket im direkten Duell aufeinander. In der bisherigen Geschichte des Pokals trafen die Mannschaften bereits zweimal aufeinander. Beide Spiele konnte der FC Hansa für sich entscheiden.

Spieltermin wird noch festgelegt

An welchen Tag das Topspiel stattfinden wird, steht noch nicht fest. "Beide Vereine werden sich nun kurzfristig zum möglichen Spieltag und den Rahmenbedingungen austauschen. Sobald der genaue Spieltermin und Informationen zum Kartenvorverkauf vorliegen, werden wir diese auf unseren Kanälen sofort bekannt geben", teilt Hansa Rostock auf seiner Webseite mit.

SG Dynamo Schwerin gegen FC Schönberg

In einem Westmecklenburg-Derby treffen die SG Schwerin Dynamo und der FC Schönberg aufeinander. Der FC Förderkader René Schneider empfängt den Penzliner SV. Die vierte Partie tragen der SV Pastow und der FC Mecklenburg Schwerin gegeneinander aus.

Halbfinale ist am 1. Mai

Das Halbfinale wird am 1. Mai ausgetragen, das Finale am 24. Mai. Der Sieger des Landespokals erhält 75 Prozent der ausgeschütteten TV-Gelder seiner Spiele im DFB-Pokal. Die restlichen 25 Prozent werden je nach sportlichem Abschneiden an die teilnehmenden Vereine bis zum Achtelfinale des laufenden Landespokalwettbewerbs ausgeschüttet.

