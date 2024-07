Stand: 29.07.2024 19:33 Uhr Frühes Olympia-Aus für Zverev im Mixed-Wettbewerb

Die Medaillenträume der Tennis-Profis Alexander Zverev (Hamburg) und Laura Siegemund (Metzingen) im olympischen Mixed-Wettbewerb sind bereits in der ersten Runde geplatzt. Der Einzel-Olympiasieger von Tokio und die French-Open-Siegerin im gemischten Doppel verloren am Montag in Paris gegen das tschechische Duo Tomas Machac und Katerina Siniakova überraschend 4:6, 5:7. Zverev und Siegemund waren in Frankreich an Nummer eins gesetzt an den Start gegangen. | 29.07.2024 19:32