Stand: 21.04.2024 07:05 Uhr Frauen-Nationalmannschaft Ende Mai in Rostock gegen Polen

Die Fußball-Nationalmannschaft der Frauen wird ihr drittes Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft 2025 in Rostock austragen. Wie der DFB mitteilte, trifft sie am 31. Mai auf Polen. Die ersten beiden Qualifikationsspiele hat die Mannschaft gegen Österreich und Island gewonnen. Bereits im vergangenen Dezember absolvierten die DFB-Frauen ein Länderspiel in Rostock. Mit einem 3:0 ebneten sie gegen Dänemark den Weg zum Final Four der Women's Nations League und damit zur Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris.