Stand: 30.11.2023 13:45 Uhr Football: Sea Devils setzen auf NFL-Erfahrung im Trainerteam

Die Hamburg Sea Devils haben für die kommende Saison in der European League of Football (ELF) einen ehemaligen NFL-Profi für den Trainerstab verpflichtet. Laut Club-Mitteilung wird sich Brandon Noble als Defensive Coordinator um die Abwehrarbeit des Teams kümmern. Der 49-jährige US-Amerikaner stand für die Dallas Cowboys (1999 bis 2002) und die heutigen Washington Commanders (2004) in 81 NFL-Spielen auf dem Feld, davon 48-mal als Starter. Noble wird in Hamburg einer der wichtigsten Assistenten von Cheftrainer Matt Johnson. | 30.11.2023 13:28