Stand: 11.06.2023 19:55 Uhr American Football: Hamburg Sea Devils unterliegen Rhein Fire

Die Hamburg Sea Devils haben in der European League of Football ihr Premieren-Heimspiel im Volksparkstadion verloren. Vor der Liga-Rekordkulisse von 32.500 Zuschauern unterlag die Auswahl von Cheftrainer Charles Jones den Rhein Fire aus Düsseldorf mit 22:27 (9:14). Für die Hanseaten war es die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Saison. Den Gästen war der bessere Start in die Partie gelungen. Nach einem 0:7 liefen die Hanseaten permanent einem Rückstand hinterher. Ergebnisse und Tabelle | 11.06.2023 19:55